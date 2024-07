Études économiques de l'OCDE : États-Unis 2018 (version abrégée)

L’économie connaît une croissance constante, le taux de chômage est faible et le niveau de bien-être matériel élevé. La phase d’expansion actuelle est aujourd’hui l’une des plus longues jamais observées. La croissance économique enregistrée depuis la crise financière est également l’une des plus fortes de l’OCDE. Comme dans d’autres pays toutefois, la productivité croît lentement, à un rythme inférieur aux taux enregistrés lors des précédentes phases d’expansion.