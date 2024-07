Études économiques de l'OCDE : États-Unis 2005

Cette Étude économique de l’OCDE de 2005 porte sur les principaux enjeux de la politique économique des États-Unis, à savoir la viabilité des finances publiques et la discipline budgétaire, les relations budgétaires entre les différents niveaux d'administration, l'ajustement de la balance courante, les questions relatives au marché du travail – telles que l'assistance apportée aux travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de l'augmentation des importations ou de délocalisations (Trade Adjustment Assistance) –, ainsi que la réduction des désincitations au travail inhérentes aux programmes d'aide aux handicapés. L'étude recommande par ailleurs de renforcer le réseau électrique et d'adopter des instruments économiques en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, qui sont élevées en termes de comparaison internationale.