Études économiques de l'OCDE : États-Unis 2020 (version abrégée)

L'épisode d'expansion économique le plus long jamais enregistré a connu un coup d'arrêt brutal face à la propagation du coronavirus dans le monde. Les mesures mises en place pour contenir le phénomène ont induit un choc sur l’économie parmi les plus sévères qu’elle ait connus hors temps de guerre et ont abouti un chômage extrêmement élevé. L'intervention des pouvoirs publics, rapide et massive, a eu pour but de protéger les ménages et les entreprises des effets les plus néfastes de ce choc. À mesure que l'activité économique reprend, les tensions sur les finances publiques vont s'intensifier, mais l'économie devrait pouvoir continuer de bénéficier du soutien public tant qu'elle fonctionnera bien en deçà de ses capacités. Le maintien des mesures sanitaires jusqu’à l’éradication du coronavirus va fragiliser une croissance de la productivité déjà atone, et le vieillissement de la population va continuer de peser sur l'offre de main-d’oeuvre disponible. Par conséquent, le gouvernement devrait continuer de mettre l'accent sur les réformes structurelles ayant pour effet de libérer les forces productives, notamment en levant les obstacles réglementaires qui entravent les gains de productivité.