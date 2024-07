Études économiques de l'OCDE : États-Unis 2004

Dans cet examen 2004 de l’économie des États-Unis, l’OCDE examine les principaux défis que devront relever les États-Unis pour soutenir leur croissance économique. L’analyse porte en particulier sur les stratégies visant la soutenabilité budgétaire et la discipline fiscale, le maintien de la stabilité des prix, et la restauration de la confiance dans les marchés financiers. Dans cette édition, un dossier spécial est consacré à la concurrence sur les marchés de produits et à la performance économique.