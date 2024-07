Économie de l'Estonie en un coup d’œil

Le niveau de vie des Estoniens a doublé depuis 2000 et la convergence des revenus était constante avant la pandémie, bien que le PIB par habitant et la productivité restent inférieurs aux moyennes de l'OCDE. L'économie a connu une grave récession en raison de perturbations dans les échanges, d'une demande d'exportation plus faible, d'une inflation élevée et d’une rigueur monétaire. Avec l'amélioration de la demande extérieure, la croissance devrait commencer à se redresser cette année. La politique budgétaire doit alors trouver un équilibre entre la stabilisation de l'économie et la réduction du déficit.

