Économie du Mexique en un coup d’œil

Après une lente reprise suite à la pandémie, l'économie mexicaine a bien navigué dans l'environnement mondial de resserrement des conditions financières et d'incertitude accrue. La politique budgétaire a fait ses preuves en atteignant les objectifs budgétaires et en maintenant la dette publique à un faible niveau. Des recettes fiscales plus élevées permettraient de maintenir la prudence budgétaire et de répondre à d'importants besoins de dépenses dans des domaines qui améliorent la productivité, tels que l'éducation, les infrastructures, les transitions numérique et verte, et la lutte contre la corruption et la criminalité. Le Mexique dispose d'un grand potentiel pour attirer les investissements des entreprises qui cherchent à délocaliser leurs activités en Amérique du Nord. Il s'agit également d'une occasion importante de diffuser les avantages du commerce dans l'ensemble du pays et de créer des liens plus nombreux et de meilleure qualité au sein de la chaîne de valeur.