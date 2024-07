Économie de la Roumanie en un coup d’œil

Dans le cadre du projet "Refonte globale du système d'octroi de licences en Roumanie", financé par l'UE par le biais du Programme de soutien aux réformes structurelles, l'OCDE a aidé la Roumanie à identifier les goulets d'étranglement et les mesures de réforme pratiques pour simplifier les procédures d'octroi de licences et améliorer l'environnement des entreprises, en coopération avec la Direction générale du soutien aux réformes structurelles (DG REFORM) de la Commission européenne et le Conseil roumain de la concurrence. L'objectif du projet est de dresser un inventaire complet des licences commerciales dans les secteurs du commerce, de l'industrie et des services et d'élaborer une feuille de route pour simplifier les procédures dans un secteur de l'économie.

Ce rapport fournit une vue d'ensemble des options de réforme et des actions pratiques qui pourraient soutenir la simplification des procédures d'octroi de licences d'exploitation dans le secteur industriel, avec des retombées potentielles pour d'autres secteurs de l'économie. Il s'inspire des pratiques internationales et de l'expérience des pays de l'OCDE et les adapte au contexte administratif et législatif de la Roumanie. Il est accompagné d'une feuille de route pour la simplification et d'un inventaire des licences d'exploitation avec des conseils pratiques sur la manière de traduire les recommandations et les pratiques en actions de réforme.