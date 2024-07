Les Perspectives des transports FIT 2021 proposent des scenarios d’évolution de la demande en transport jusqu’en 2050. Elles représentent également les trajectoires de décarbonation des transports correspondantes et leurs impacts sur le changement climatique. À partir de ces simulations, les Perspectives des transports FIT 2021 permettent d’identifier les mesures que les décideurs politiques auront à prendre pour assurer une transition vers une mobilité durable, à la fois efficace et équitable. Cette édition 2021 prend en compte les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les systèmes de transport, et modélise les évolutions potentielles sur le long terme, présentant des défis mais aussi des opportunités de décarbonation.