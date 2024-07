Perspectives des transports FIT 2013

Les Perspectives des transports du FIT présentent une analyse des scénarios possibles à long terme ainsi que des statistiques sur les tendances récemment observées dans le domaine des transports. On y recense les déterminants des évolutions passées et ceux des tendances envisageables pour l’avenir, et étudie leur intérêt pour l’élaboration des politiques. De même, on expose les facteurs susceptibles de tirer à la baisse ou à la hausse l’offre et la demande de services de transport et analyse leur incidence potentielle.

La présente édition porte sur les scénarios d’évolution des volumes de transport à l’échelle mondiale à l’horizon 2050. L’analyse présentée met en évidence l’incidence qu’aurait chacun de ces scénarios sur la croissance mondiale des flux de fret et de voyageurs, ainsi que les conséquences que l’urbanisation rapide observée hors de la zone OCDE devrait avoir sur l’ensemble des volumes de transport et des émissions de CO2. Elle est complétée par une étude de cas sur les transports urbains en Amérique latine, qui passe en revue les caractéristiques du développement urbain et leurs effets à long terme sur la mobilité urbaine, la répartition modale et les émissions de CO2 dans le monde en développement.