Perspectives des transports FIT 2015

Les Perspectives Transport FIT examine l'évolution des volumes de transport mondiaux et les émissions de CO2 associées et impacts sur la santé jusqu'à 2050. Il examine les facteurs qui peuvent influer sur l'offre et la demande de services de transport et se concentre sur des scénarios illustrant les voies supérieures et inférieures potentiels, discuter de leur pertinence pour la politique décision.

Cette édition présente un aperçu des scénarios à long terme pour le développement des volumes de transport de passagers et de fret mondiaux, en mettant l'accent sur les changements dans les flux commerciaux mondiaux et les conséquences de l'urbanisation rapide. Il se concentre sur les caractéristiques du développement de la mobilité dans les pays en développement, de l'Amérique latine vers les villes chinoises et indiennes, soulignant l'importance des politiques de mobilité urbaine pour la réalisation des objectifs nationaux et mondiaux de développement durable.