Mesurer les avantages socio-économiques des transports

L’objet de ce rapport est d’exposer plusieurs des progrès récemment accomplis dans la mesure et l’analyse des avantages économiques des transports et de mettre en relief les méthodes les plus prometteuses. Sous l’effet conjugué de la sophistication des chaînes logistiques modernes et de la tertiarisation, les décideurs s’intéressent de plus en plus aux avantages économiques des transports au-delà de ceux traditionnellement considérés. L’évolution des méthodes d’évaluation et leur application dans l’aide à la décision rendent nécessaire de dresser un état des lieux dans deux domaines en particulier : les avantages liés à la fiabilité des transports et les effets économiques plus larges de l’évolution de la situation dans les transports.