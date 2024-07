Glossaire des statistiques de transport 2019 5eme edition

Le Glossaire des statistiques de transport a été publié pour la première fois en 1994 afin d’aider les pays membres dans la collecte de données sur le transport effectuée au moyen du Questionnaire commun mis au point par la CEE-ONU, le FIT et Eurostat. Depuis lors, il a évolué pour couvrir tous les domaines des statistiques de transport.

Cette cinquième édition est le résultat de la bonne coopération entre ces trois organisations qui, grâce à un Groupe de travail intersecrétariat (IWG.Trans), poursuivent l’effort d’harmonisation des statistiques de transport aux niveaux européen et international. L’IWG a apporté une contribution appréciable en ce qui concerne les définitions manquantes, la terminologie désuète ainsi que les définitions qui nécessitaient une reformulation ou une clarification, une révision et une illustration.

Cette nouvelle cinquième édition du Glossaire comprend 744 définitions et constitue un document de référence pour toutes les personnes concernées par les statistiques de transport. En suivant l’orientation exprimée dans ces définitions, il sera possible d’améliorer considérablement la qualité et la comparabilité des données.