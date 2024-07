Le Programme-Pays de l'OCDE pour l'Ukraine, d'une durée de quatre ans, permet à l'Ukraine de tirer parti de l'expertise et des meilleures pratiques de l'OCDE, de renforcer ses institutions et de développer ses capacités pour mener à bien des réformes qui l'aideront à renforcer ses institutions, à accroître sa résilience économique et à faire en sorte que l'aide à la reconstruction soit utilisée au mieux pour promouvoir le développement économique et le bien-être des citoyens. Le Programme-Pays a été signé le 7 juin 2023 lors de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres par le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, à Paris, et par le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, depuis Kyiv. Le programme est composé de 21 examens de politique et projets de renforcement des capacités, et il prévoit la participation de l’Ukraine aux 24 organes de l’OCDE, ainsi que l’adhésion à plus de 70 instruments juridiques de l’Organisation au cours des quatre années.