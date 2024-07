La transition verte est cruciale pour lutter contre le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité. Cela a un impact sur divers aspects de nos vies, notamment la sécurité des produits, car les biens doivent devenir plus durables et réutilisables. Cependant, les consommateurs peuvent ne pas savoir, par exemple, si un produit d'occasion ou partagé a été rappelé ou si des mises à jour logicielles sont maintenues. Avec l’expansion des marchés de la propriété secondaire et de l’économie du partage, certains pays étendent les obligations de sécurité des produits aux produits d’occasion, tout en développant, diffusant et révisant activement les normes de sécurité pour soutenir les entreprises dans la transition verte. Les entreprises jouent un rôle essentiel en garantissant la sécurité et la durabilité des produits grâce à des programmes de conception, d’essai et de certification.