Dark patterns commerciaux

Les consommateurs sont souvent affectés par des dark patterns qui entraînent des conséquences négatives, notamment des pertes financières, des atteintes à la vie privée et des préjudices psychologiques. Ces stratégies érodent également la confiance et la concurrence sur le marché numérique, certains groupes tels que les enfants et les personnes moins instruites étant touchés de manière disproportionnée. Des études suggèrent que ces tactiques sont plus efficaces lorsqu’elles sont utilisées sur des appareils mobiles et qu’elles sont subtiles et difficiles à détecter. Les progrès de l’apprentissage automatique pourraient permettre de cibler ces tactiques sur des consommateurs individuels.