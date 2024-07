Le commerce électronique au temps de la pandémie de COVID-19

Cette synthèse s’intéresse à la façon dont la crise liée au COVID-19 accélère l’expansion du commerce électronique vers de nouvelles catégories d’entreprises, de consommateurs et de produits, processus qui laisse augurer une réorientation à long terme de la vente en ligne des produits et services de luxe vers des produits de consommation courante. Elle montre également comment les décideurs peuvent optimiser les possibilités offertes par la transformation numérique dans le commerce de détail et les secteurs apparentés pour soutenir l’adaptation des entreprises et faciliter la distanciation physique, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.