Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux)

Le commentaire sur les Règles GloBE fournit aux entreprises multinationales et aux administrations fiscales des orientations techniques détaillées et complètes sur le fonctionnement et les résultats attendus des règles tout en clarifiant la signification de certains termes. Il illustre également l'application des règles dans des situations diverses. Le commentaire vise à promouvoir une interprétation cohérente et commune des Règles GloBE qui permettra d'aboutir à des résultats coordonnés pour les administrations fiscales et les groupes d'entreprises multinationales.