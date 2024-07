Redressement des pêches

Partout dans le monde, de nombreuses zones sont affectées par la surpêche, une faible productivité et une rentabilité insuffisante. Les redresser entraînerait pourtant des avantages considérables. Ce rapport analyse les défis et les grandes questions auxquels doivent faire face les gouvernements lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre des initiatives visant à redresser les pêcheries. Il porte essentiellement sur les questions économiques et institutionnelles et s'appuie sur des données provenant des pêcheries des pays de l’OCDE.