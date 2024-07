Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE : Statistiques nationales 2006

Cette publication contient des statistiques sur la pêche et l’aquaculture dans les pays de l’OCDE pour 2002, 2003 et 2004. Des informations sont fournies sur les transferts financiers publics, les allocations et prises, les débarquements, l’emploi, la capacité de flotte et la production de l’aquaculture. Pays couverts : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Argentine (pays observateur).