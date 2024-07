Égalité des genres et transformation numérique

Les femmes et les filles sont souvent moins susceptibles de poursuivre, ou ont un accès plus limité, aux opportunités éducatives dans une économie hautement numérisée, limitant ainsi leurs options de carrière. Combler les écarts numériques entre les sexes nécessite non seulement de supprimer les barrières à la connectivité, mais aussi d'autonomiser les femmes et les filles avec le bon mélange de compétences pour réussir dans un monde numérique. Dans les premières années, les programmes doivent surmonter les biais et les stéréotypes de genre concernant les mathématiques et les sciences. Au cours des années intermédiaires, les filles et les jeunes femmes devraient être activement encouragées à entreprendre des études STEM. Et plus tard, les femmes devraient avoir un accès égal aux services de formation et de reconversion professionnelle.