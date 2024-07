Partenariats pour la science et l'innovation

Le personnel de recherche n’est pas représentatif de la diversité des sociétés dans leur ensemble. Même si la situation diffère selon les disciplines, les pays et les employeurs, le tableau général est que les femmes ont tendance à être sous-représentées et sont confrontées à un plafond de verre qui les empêche d’accéder à des postes de niveau supérieur. La situation est encore plus défavorable pour un certain nombre d'autres groupes. Des facteurs tels que les origines socio-économiques et ethniques ont une influence majeure sur les décisions d’entreprendre et de persévérer dans la recherche.