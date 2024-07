Contrefaçons et produits pirates

Tout produit protégé par une marque devient une cible lucrative pour les contrefacteurs. On trouve des contrefaçons dans de nombreux types de biens, notamment les produits de consommation courante (vêtements, chaussures, etc.), les produits interentreprises (pièces détachées, pesticides, etc.) et les articles de luxe (vêtements, montres de luxe, etc.). Il existe même des cas de guitares contrefaites (portant atteinte à une marque de fabrique), d'huile de coco et de matériaux de construction.