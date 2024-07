L'Agenda 2030 pour le développement durable est un ensemble d'objectifs et de cibles qui visent à transformer notre monde dans le sens de la durabilité. Alors qu'il reste moins d'une décennie pour atteindre ces objectifs, la zone OCDE dans son ensemble n'a atteint ou n'est sur le point d'atteindre qu'un quart des objectifs. Cette synthèse explore les principales conclusions de notre rapport Un chemin court et sinueux jusqu’à 2030 : Mesurer la distance à parcourir pour atteindre les cibles des ODD qui examine la lenteur des progrès réalisés par les pays de l'OCDE pour atteindre de nombreuses cibles des ODD et souligne la nécessité d'actions politiques fortes pour réaliser l'ensemble de l'Agenda 2030. Favoriser l'inclusion, inverser la baisse à long terme de la confiance des citoyens dans les institutions et répondre aux pressions environnementales croissantes sont quelques-uns des domaines clés sur lesquels les pays de l'OCDE doivent se concentrer pour progresser davantage.