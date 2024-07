Mesurer la distance par rapport aux ODD

Les effets transnationaux sont les effets qu’ont les actions menées dans un pays par-delà ses frontières sur d’autres pays et sur les biens communs mondiaux. L’OCDE a classé les effets transnationaux selon cinq types : flux financiers, flux commerciaux, circulation des personnes, environnement et transferts de connaissances. Les gaz à effet de serre sont un exemple d’effet transnational puisqu’ils se diffusent dans le monde entier et que certaines émissions n’existent que parce qu’elles sont liées à la production destinée à l’exportation. Il est essentiel, pour suivre les progrès accomplis au regard des ODD, de mettre au point un cadre global de mesure des effets transnationaux.

La Chine, les États-Unis et le Canada sont les pays qui produisent les effets transnationaux les plus importants (échanges, environnement et connaissances ; et finances, échanges et environnement, respectivement). L’Europe est à l’origine d’effets transnationaux importants sur les flux financiers et les échanges, tandis que le Japon et la Corée influent fortement sur les transferts de connaissances par-delà les frontières. L’Amérique latine et l’Asie du Sud produisent d’importants effets sur la circulation des personnes.