Avoir confiance dans la coopération mondiale : La vision de l’OCDE pour la prochaine décennie

Le monde a connu ces dernières années une évolution spectaculaire. Les mégatendances existantes sont devenues plus évidentes, les perspectives et les menaces plus visibles. La crise financière mondiale et la crise due au COVID-19 ont accéléré ces tendances tout en soulignant l’interdépendance et la complexité du monde d’aujourd’hui.

Les conséquences du changement climatique, de la pollution, de la perte de biodiversité et de l’acidification des océans sont incontestables. Si nous n’agissons pas maintenant, la dégradation de l’environnement aura un effet dévastateur sur nos économies et nos sociétés. La crise climatique est une crise existentielle.

La science, l’innovation, la transformation numérique et le progrès technologique transforment le monde, et nous offrent des solutions et de nouvelles opportunités. Si la pandémie de COVID-19 a provoqué la pire crise sociale, économique et sanitaire depuis la création de notre Organisation, la science et l’industrie ont mis au point des vaccins sûrs et efficaces en un temps record.

Malgré le progrès technologique, nos économies pâtissent d’une faible croissance de la productivité. Les inégalités se sont creusées en termes de revenus, de richesses et de chances au sein des pays et entre les pays. La mobilité sociale a reculé. Les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les plus vulnérables ont payé un lourd tribut aux crises récentes. L’évolution démographique, la dégradation de l’environnement et l’augmentation de la dette mondiale, tant privée que publique, peuvent entraîner une aggravation des inégalités intergénérationnelles.

La proportion de migrants dans la population mondiale ne cesse de croître. Les migrations et l’intégration, questions complexes et sensibles, requièrent une approche globale et équilibrée qui aborde à la fois les défis qu’elles posent et les retombées positives qui peuvent être les leurs, dans le respect des compétences nationales.

Bien que ces défis mondiaux exigent des réponses efficaces à l’échelle de la planète, le multilatéralisme est de plus en plus remis en question. Les tensions commerciales et géopolitiques s’exacerbent. La mondialisation et l’ouverture des marchés suscitent des inquiétudes croissantes. Pour beaucoup, la complexité de la gouvernance publique est déroutante, et la confiance dans l’action publique s’est émoussée.

L’accélération de ces tendances, ainsi que leur impact, ont mis en évidence la nécessité de protéger le multilatéralisme et de lui donner un nouveau souffle. Réagir efficacement face à des enjeux de portée mondiale exige de conjuguer action nationale et coopération internationale, afin de créer les biens publics mondiaux dont nous avons besoin pour assurer un avenir résilient.