Renforcement des capacités et coopération en matière de fiscalité et de délinquance

En tant que principal centre de formation multilatéral sur les délits à caractère fiscal, l'Académie a joué un rôle majeur dans le renforcement des capacités mondiales dans la lutte contre les délits fiscaux et les flux financiers illicites qui y sont liés. Avec le soutien de plusieurs donateurs, l'Académie a pu étendre sa portée mondiale depuis son centre de formation international basé à Ostie en Italie, pour établir des centres de formation régionaux en Amérique latine (Argentine), en Afrique (Kenya) et en Asie-Pacifique (Japon). Des projets pilotes sont en cours, notamment pour la création d'une Académie en Asie du Sud (Inde) et d'une Académie francophone. À ce jour, plus de 3 000 agents de 170 juridictions ont reçu une formation approfondie pour développer les compétences de base nécessaires pour enquêter et poursuivre les délits fiscaux, et recouvrer les actifs volés.