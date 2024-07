Mise en place de normes en matière de fiscalité et de délinquance

La délinquance fiscale et autres délits connexes s’opèrent depuis bien longtemps au-delà des frontières. Les criminels ont de plus en plus recours aux nouvelles technologies pour commettre leurs délits et transférer les profits tirés de ces délits entre les juridictions. Ces nouveaux outils peuvent permettre aux criminels d’intensifier rapidement leurs activités, en exploitant les faiblesses qu’ils trouvent dans l’architecture financière internationale, et en rendant le suivi et les enquêtes sur leurs activités de plus en plus difficiles. Il est donc nécessaire de renforcer la coopération entre les juridictions et de trouver les moyens de collaborer plus efficacement et plus rapidement.