Administration fiscale : Risques liés à la pandémie de COVID-19 en matière de protection de la vie privée, de confidentialité des données et de fraude

Partout dans le monde, les administrations fiscales ont adopté une série de mesures exceptionnelles afin de soutenir les contribuables et l’économie dans son ensemble, notamment en participant à la mise en œuvre d’aides publiques de plus grande ampleur, tout en faisant en sorte, par le biais d’actions diverses, d’assurer la continuité des activités essentielles et la sécurité du personnel comme des usagers.