Vieillissement et emploi

Les personnes âgées sont plus actives que jamais sur le marché du travail. Toutefois, à 62 %, le taux d'emploi moyen des travailleurs âgés reste bien inférieur à celui des 25-54 ans et des écarts substantiels subsistent en fonction du sexe et du niveau de qualification. En 2022, seuls 50 % des travailleurs âgés peu qualifiés avaient un emploi, contre 75 % de leurs homologues plus instruits. Pour stimuler l'emploi des personnes âgées, il faut tenir compte de tous les facteurs qui influent sur la durée et la qualité de la vie professionnelle, notamment en récompensant l'allongement de la vie professionnelle, en s'attaquant aux obstacles rencontrés par les employeurs et en mettant en place des politiques qui aident les personnes à développer leurs compétences tout en restant en bonne santé et actives tout au long de leur vie.