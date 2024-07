Vivre et travailler plus longtemps

Ce rapport aide à avancer dans la voie de la mise en oeuvre de politiques et de pratiques en matière d'emploi qui permettent d'accompagner le vieillissement. Il présente les principaux défis auxquels feront face les travailleurs vieillissants et met à profit les principaux enseignements tirés des examens nationaux publiés la série « Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l’emploi » de l’OCDE. Parmi les sujets traités sont ; les désincitations au travail et les obstacles à l 'emploi, les choix grandissants en matière de retraite, améliorer l'employabilité des travailleurs plus âgés, et modifier l'attitude des employeurs et des pratiques en matière d'emploi.