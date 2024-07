Perspectives régionales de l'OCDE 2011

Fondée sur les données quantitatives et les éléments qualitatifs présentés dans l’édition 2011 du Panorama des régions de l’OCDE, l’analyse formulée dans les pages qui suivent révèle les limites, dans le contexte actuel, des politiques uniformes censées favoriser la croissance à l’échelle d’un pays entier. Elle postule qu’une démarche plus différenciée, tenant compte des spécificités des régions de l’OCDE, permettrait de mieux optimiser les synergies entre les différents pans de l’action publique et d’assurer une gestion aussi efficace que possible des investissements publics susceptibles de favoriser la croissance. Cette publication souligne le rôle central que les régions et les politiques régionales ont à jouer pour relancer l’emploi et permettre aux économies de l’OCDE de réaliser leur potentiel d’innovation. Elle analyse également la contribution respective des villes et des zones rurales à la lutte contre le changement climatique et à la transition des économies de l’OCDE vers une croissance verte.