Perspectives régionales de l'OCDE 2014

Les régions et les villes sont aux premières lignes face aux défis auxquels sont confrontés les pays de l’OCDE aujourd’hui, allant de l’éducation et de l’emploi aux soins de santé et à la qualité de vie. « Réussir » les régions et les villes, adapter les politiques aux spécificités des territoires où les gens résident et travaillent, est essentiel pour améliorer le bien-être des citoyens. Cette deuxième édition des Perspectives régionales de l’OCDE vise précisément à soutenir les pays en ce sens. La partie I examine les tendances et les défis de nos jours. La partie II est axée sur les villes, en se tournant vers l’investissement public, les cadres de politique urbaine et les liens urbain-rural. La partie III présente un débat autour du thème de l’avenir des villes, avec cinq contributions d’éminents responsables de politiques publiques de haut niveau et universitaires. La partie IV propose des fiches pays sur le développement régional pour les 34 pays membres de l’OCDE.