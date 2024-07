C’est dans les régions et les villes que les effets des politiques visant à promouvoir la croissance économique et l'inclusion sociale se font sentir. Les Perspectives Régionales de l'OCDE 2016 examine l'écart de productivité croissant entre les régions au sein des pays, et ce que ces tendances impliquent en ce qui est du bien-être des personnes vivant dans des endroits différents. Cette publication analyse la manière dont les politiques structurelles, les investissements publics et les réformes de gouvernance multi-niveaux peuvent contribuer à un accroissement de la productivité et à aborder les problèmes d’inclusion. En s'appuyant sur un sondage auprès des pays de l'OCDE, cette publication met l'accent sur les pratiques nationales en matière de politique de développement régional, urbain et rural qui orientent l'investissement public. La deuxième partie consacrée aux zones rurales examine différents types de zones rurales et les tendances quant à leur performance en matière de productivité, et suggère que les pays avancent vers une «Politique rurale 3.0». Le Grand Débat : les régions et les villes au service des grandes initiatives mondiales comprend des chapitres élaborés par de nombreuses organisations internationales de premier plan sur les différentes façon à travers lesquelles les régions et les villes peuvent contribuer à atteindre les objectifs d'accords tels que l'Accord de Paris et les Objectifs de développement durable. Les profils de pays individuels donnent un aperçu des politiques de développement régional, urbain et rural, ainsi que des performances en termes de productivité et de bien-être entre les différentes régions.