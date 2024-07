Perspectives régionales de l'OCDE 2023

Au cours des deux dernières décennies, les inégalités régionales sont restées importantes et se sont creusées dans de nombreux pays de l'OCDE. L'impact des chocs récents, notamment la pandémie de COVID-19 et la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, ainsi que les mégatendances, menacent de creuser ces écarts entre les régions, accentuant ainsi une géographie persistante des inégalités. Ce rapport, Perspectives régionales 2023 – Une géographie persistante des inégalités, apporte des éléments nouveaux sur l'évolution des inégalités entre les régions de l'OCDE dans plusieurs domaines (notamment les revenus et l'accès aux services) au cours des vingt dernières années. Il met en lumière le rôle de la productivité dans la lutte contre les inégalités régionales. Il examine également les coûts des inégalités régionales, qui peuvent affaiblir le tissu économique, social et politique, et conduire à une géographie du mécontentement. En outre, le rapport explore des scénarios prospectifs pour les régions dans le cadre des réflexions en cours visant à préparer l'avenir de la politique de développement régional et à garantir la cohésion sociale. Enfin, il fournit une feuille de route politique pour guider les efforts des gouvernements en vue de réduire les inégalités régionales persistantes, aujourd'hui et à l'avenir.