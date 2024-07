Inclusion et égalité dans les régions

De nombreux pays de l'OCDE sont confrontés au déclin et au vieillissement de leur population. Cette tendance va se poursuivre. 14 pays de l'OCDE s'attendent à perdre des habitants d'ici 2040. Dans certaines régions, cette tendance sera forte et durable, certaines d'entre elles devraient perdre 20 % ou plus de leur population d'ici à 2050. Une forte diminution de la population entraîne des défis qu'il est préférable de relever au niveau régional et local. Par exemple, les coûts par personne des services et des infrastructures augmentent, tandis que la qualité et l'accès risquent de diminuer. Les régions touchées sont généralement confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et de compétences, à la détérioration de la valeur des biens immobiliers, à l'érosion de l'assiette fiscale et à la vacance des bâtiments. Les effets varient d'une région à l'autre : si les gens migrent souvent des régions rurales vers les régions urbaines, certaines villes sont également touchées par le déclin démographique. Les politiques locales, mises en œuvre avec un soutien au niveau national, sont nécessaires pour favoriser le bien-être et la durabilité économique et environnementale. Elles doivent couvrir les finances publiques, les infrastructures et l’offre de services, ainsi que la gouvernance multi-niveaux.