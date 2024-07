Transitions industrielles dans les régions

Pour faciliter la transition industrielle, il faut non seulement adapter les cadres politiques aux nouveaux modèles économiques et industriels, mais aussi faire évoluer les pratiques de gouvernance vers plus de souplesse, d'agilité et de collaboration. Il est impératif de concevoir et de mettre en œuvre conjointement les politiques et les initiatives de transition avec les parties prenantes concernées - les secteurs privé et public, le monde universitaire, la société civile et les citoyens - afin d'établir une base de soutien solide et durable, ainsi qu'une approche équilibrée et réaliste. L'expérimentation dans la conception et la mise en œuvre des politiques peut aider les décideurs politiques à générer de nouvelles idées et à tester des approches innovantes pour gérer la transition industrielle avant de les transposer à plus grande échelle. Elle permet également de tirer des enseignements des échecs et des réussites des programmes et de s'en inspirer.