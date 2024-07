Reprise économique, innovation et croissance durable

Pourquoi certaines régions ont-elles une croissance plus rapide que d’autres qui ne se conforme pas toujours aux théories économiques ? Celles-ci sont des questions centrales dans le climat économique actuel où les décideurs cherchent des moyens pour stimuler une nouvelle croissance durable. L’analyse de l’OCDE suggère qu’il n’y a pas de modèle unique pour la politique régionale et donc les manières par lesquelles les régions se développent sont très variées. Pour assurer une croissance à long terme ce n’est pas suffisant de concentrer les ressources au bon endroit. S’appuyant sur des travaux récents de l’OCDE, notamment sur une analyse de données régionales, des examens des politiques et des études de cas, ce rapport soutient que ce sont à la fois la façon dont les investissements sont réalisés, les atouts régionaux utilisés et les synergies exploitées qui vont déterminer les différences entre régions. L’investissement public doit faire des priorités sur les impacts de la croissance de la productivité à plus long terme et associer les mesures de façon intégrée. Ceci souligne l’importance des régions et de la politique régionale dans la croissance économique et encourage une nouvelle approche des réformes économiques.