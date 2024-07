Comment va la vie dans votre région?

Comment va la vie? La réponse peut dépendre selon la région où vous vivez. De nombreux facteurs qui influent sur le bien-être des personnes entrent en jeu au niveau local, par exemple : l’emploi, l’accès aux services de santé, la pollution et la sécurité publique. Les politiques publiques qui tiennent compte des réalités économiques et sociales dans lesquelles les personnes vivent et travaillent peuvent avoir un impact plus important sur l’amélioration du bien-être pour l’ensemble du pays.

Ce rapport dresse un tableau complet du bien-être dans 362 régions de l’OCDE à travers un examen des aspects les plus importants qui déterminent la vie des personnes : l’emploi, le revenu, le logement, la santé, l’accès aux services, l’environnement, la sécurité et l’engagement civique. Le rapport souligne que les disparités en matière de conditions matérielles et de qualité de vie sont souvent plus importantes entre régions d’un même pays qu’entre pays différents. Alors qu’en moyenne les gens sont plus riches, vivent plus longtemps et bénéficient d’une meilleure qualité de l’air qu’il y a quinze ans, de nombreux pays de l’OCDE ont vu s’accentuer l'écart entre leurs régions les plus performantes et les moins performantes.

Le rapport offre un cadre commun pour mesurer le bien-être au niveau régional ainsi que des lignes directrices pour aider tous les niveaux de gouvernement à utiliser les mesures du bien-être afin de mieux cibler les politiques publiques sur les besoins spécifiques de chaque communauté. Le rapport s’appuie sur une grande diversité d’expériences pratiques de régions et villes de l’OCDE.