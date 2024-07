La recomposition des territoires

Dans toutes les études et évaluations du développement territorial menées aux niveaux infra-nationaux, le choix de l’unité territoriale est de première importance. La disponibilité de l’information conduit les organismes internationaux, les chercheurs ainsi que les responsables politiques à prendre le plus souvent en compte, dans leurs travaux, les découpages administratifs des pays. Pourtant, malgré leur existence officielle et leur stabilité, ces découpages présentent certaines limites et imperfections pour la comparabilité internationale. A la demande du Comité des Politiques de Développement Territorial de l’OCDE, le Service du Développement Territorial a entrepris un travail expérimental sur les régions fonctionnelles. Ces régions correspondent à des bassins d’emploi et semblent ouvrir des perspectives nouvelles pour les analyses territoriales internationales. Délimitées selon un principe similaire, celui des conditions de navettage, ces régions présentent une relative adéquation entre la demande et l’offre de main d'oeuvre et peuvent, de ce fait, être assimilées à des espaces de la vie quotidienne. Cette publication fait le point des définitions et des usages des régions fonctionnelles dans les pays de l’OCDE. Elle explicite les raisons qui poussent les pays à mettre en place ce genre d’entités, elle recense les responsabilités et les prérogatives de ces échelons, elle comptabilise enfin leurs ressources financières. Cette publication est une évaluation de la pertinence d’utiliser ces régions comme unités territoriales d’analyse dans les pays de l’OCDE et comme cadre d’intervention de certaines politiques territoriales.