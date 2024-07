Décentralisation et infrastructure locale au Mexique

Quel impact la décentralisation peut-elle avoir sur l'environnement économique et social des régions rurales et urbaines du Mexique ? En quoi les fonds publics et privés investis dans les infrastructures locales peuvent-ils permettre de mieux répondre aux besoins locaux et promouvoir le développement économique ? Le développement à l'échelle locale peut-il aider à réduire les inégalités sociales et économiques ? Cette publication jette un jour nouveau sur la question de la décentralisation au Mexique. Elle montre que la décentralisation peut rendre les processus de décision plus efficaces et accroître la participation locale aux questions de développement. La décentralisation peut fournir un cadre plus favorable pour améliorer les infrastructures locales et drainer les ressources financières nécessaires, qu'elles soient publiques ou privées. Moderniser les réseaux d'infrastructure dans les villes et les régions mexicaines permettrait d' améliorer la qualité de vie et faciliterait le développement économique, stimulant par là même l'entreprenaiat et l'emploi. Grâce aux initiatives prises dans cette optique, le Mexique amorce un tournant majeur caractérisé par une plus grande adaptation à la mondialisation de l'économie et au pluralisme croissant du système mexicain. A terme, le Mexique tirera ainsi mieux parti de ses ressources naturelles et humaines, il réduira les inégalités tout en en accroissant les opportunités sur l'ensemble de son territoire.