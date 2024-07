Études économiques de l’OCDE : Mexique 2024 (version abrégée)

Après une lente reprise postpandémique, l'économie mexicaine a bien navigué dans un environnement mondial de resserrement des conditions financières et d'incertitude accrue. La politique fiscale a un solide historique dans l'atteinte des objectifs fiscaux et le maintien d'une dette publique faible. Des revenus fiscaux plus élevés permettraient de maintenir la prudence fiscale et de répondre aux besoins de dépenses importants dans des domaines qui renforcent la productivité, tels que l'éducation, l'infrastructure, les transitions numérique et verte, ainsi que la lutte contre la corruption et la criminalité. Le Mexique a un grand potentiel pour attirer des investissements de sociétés cherchant à délocaliser leurs opérations en Amérique du Nord. Cela représente également une opportunité significative de répartir les bénéfices du commerce à travers le pays et de créer plus et de meilleurs liens dans la chaîne de valeur. Exploiter pleinement ces opportunités nécessitera de s'attaquer aux défis de longue date liés à la connectivité des transports et numérique, aux régulations ou à l'état de droit, et à la transition vers les énergies renouvelables. Améliorer les résultats éducatifs et réduire les écarts de genre et l'informalité contribuerait à poursuivre la récente baisse de l'inégalité de revenus, tout en renforçant le potentiel de croissance du pays. Améliorer l'accès à un logement adéquat et plus de coordination entre les politiques urbaines, de logement et d'infrastructure de transport améliorerait les conditions de vie des Mexicains, réduirait l'étalement urbain et améliorerait la mobilité urbaine.

CHAPITRE THÉMATIQUE : AMÉLIORATION DES POLITIQUES DE LOGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN.