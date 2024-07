Études économiques de l'OCDE : Mexique 2019 (version abrégée)

Grâce à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Mexique est devenu une plaque tournante industrielle en approfondissant son intégration dans les chaînes de valeur mondiales (CVM), et la part des exportations est passée de 19 % de son PIB en 1990 à 38 % en 2017. Les articles manufacturés représentent 80 % de ses exportations et sont essentiellement destinés aux États-Unis, malgré une vive concurrence de la Chine. Si les exportations de produits de moyenne technologie prédominent encore dans les exportations de biens, la part des hautes technologies et des biens plus complexes augmente au fil du temps et, comme dans d’autres pays, c’est le développement des relations commerciales actuelles qui tire la croissance des exportations.