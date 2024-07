Études économiques de l'OCDE : Mexique 2007

L’édition 2007 de l’étude périodique de l’OCDE consacrée à l’économie mexicaine analyse les principaux défis auxquels le pays est confronté à moyen terme : consolider les finances publiques, tirer le meilleur parti de l’intégration du Mexique dans l’économie mondiale, améliorer les infrastructures (transports, télécommunications, électricité et gaz naturel, notamment) et créer des emplois en plus grand nombre et plus intéressants afin de lutter contre la pauvreté.