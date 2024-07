Études économiques de l'OCDE : Mexique 2017 (version abrégée)

Grâce à des réformes structurelles ambitieuses et à des politiques macroéconomiques judicieuses, l'économie mexicaine très ouverte a bien résisté à la dégradation de la situation mondiale. Néanmoins, pour de nombreux ménages mexicains, la croissance n'a pas été suffisamment inclusive pour permettre une amélioration des conditions de vie. Les disparités se sont accentuées entre l'économie moderne très productive du nord et du centre du pays et l'économie traditionnelle moins productive du sud.