Repenser l'attractivité régionale

L'OCDE a mis en place une communauté de pratique composée de partenaires existants de l'OCDE ainsi que de nouveaux venus, de praticiens et d'experts, issus des gouvernements régionaux. Cette communauté inclut les collaborations avec les niveaux locaux, nationaux, et supranationaux, ainsi qu’avec les acteurs privés. L'objectif principal est d'identifier les défis et de partager les bonnes pratiques internationales pour améliorer l'attractivité inclusive et durable des régions pour les investisseurs, les talents et les visiteurs.