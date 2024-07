Les régions dans la mondialisation

Chaque région s’intègre dans l’économie mondiale de manière spécifique et des politiques publiques génériques ne sauraient être suffisantes. Au milieu des défis économiques, sociaux et environnementaux actuels, les régions doivent de plus en plus adapter leurs points forts pour offrir une meilleure qualité de vie à leurs citoyens. Comprendre les atouts et les défis propres à chaque région – de la connectivité économique au bien-être social – est la première étape. Elle est essentielle pour concevoir et mettre en œuvre des politiques qui attirent les investissements et les talents et favorisent la prospérité locale. Par cette approche régionale,les territoires peuvent alors naviguer adroitement les turbulences et assurer un développement inclusif et durable dans un paysage global toujours en évolution.