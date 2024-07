Chaînes d'approvisionnement résilientes

Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont sous pression. Les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles, les restrictions sanitaires, l'incertitude réglementaire et les fluctuations économiques perturbent le paysage de la politique commerciale et obligent les gouvernements et les entreprises à identifier des actions qui soutiennent et renforcent la résilience de la chaîne d'approvisionnement sans avoir recours à des mesures d'assistanat. Le défi fondamental consiste à assurer la sécurité et la prospérité économiques tout en préservant les avantages de marchés ouverts et d'un système commercial international fondé sur des règles.

On attend de plus en plus des gouvernements qu'ils jouent un rôle important dans la résilience des chaînes d'approvisionnement critiques. La coordination avec le secteur privé sera essentielle pour y parvenir.