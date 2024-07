Renforcement des capacités administratives pour le développement régional

En collaboration avec la Commission européenne, l'OCDE s'engage activement auprès des autorités de gestion pour les aider à mieux administrer les fonds de la politique de cohésion de l'UE. Notre soutien comprend l'élaboration de feuilles de route nationales et régionales pour le renforcement des capacités administratives (ACB) et la collaboration avec les autorités de gestion pour la mise en œuvre de ces feuilles de route, ainsi que des actions concrètes de renforcement des capacités. Actuellement, nous nous efforçons d'aider les autorités de gestion à renforcer la capacité des bénéficiaires des fonds de la politique de cohésion à concevoir et à mettre en œuvre des projets de grande qualité.

Nous avons collaboré avec des autorités publiques nationales et régionales, membres de l'Union européenne (Bulgarie, Croatie, France, Grèce, Italie, Pologne, Roumanie, Espagne, République slovaque ...), en examinant les pratiques en matière de gestion du personnel, de structures organisationnelles, de planification stratégique et de mise en œuvre, de soutien aux bénéficiaires et de conditions-cadres de plus haut niveau. Au fil des ans, nous avons collaboré avec plus de 10 autorités publiques nationales et régionales en Bulgarie, Croatie, France, Grèce, Italie, Pologne, Roumanie, Espagne, etc.