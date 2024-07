Les données géospatiales (c'est-à-dire de localisation et géographiques) sont omniprésentes et sont reconnues pour apporter une vision nouvelle et significative dans la résolution de défis clés dans tous les secteurs et facettes de la société. L'utilisation des données géospatiales et des techniques d'analyse spatiale est devenue primordiale pour répondre aux préoccupations croissantes concernant l'augmentation des inégalités géographiques dans de nombreux domaines de la vie et le besoin accru d'élaborer des politiques basées sur les territoires (place-based policy).

Le Laboratoire de l'OCDE pour l'analyse géospatiale (Geospatial Lab) est une initiative visant à encourager l’usage des données géospatiales dans l'élaboration de politiques, et apportent des informations clés dans la résolution des problèmes actuels liés aux territoires. Il vise à créer une communauté internationale d'acteurs des secteurs public, privé et à but non lucratif, afin de partager les connaissances et de coopérer à la production et à l'utilisation des données géospatiales, et en mettant l'accent sur les implications politiques de ces données. Le laboratoire est hébergé par le Centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (CFE).