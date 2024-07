L’objectif de ce projet est de développer une communauté autour de l'analyse urbaine au sein du Geospatial Lab. Il explorera les possibilités qu'offrent la science des données et l'IA pour améliorer notre capacité à imaginer, gérer et vivre les villes. Ce groupe de travail rassemblera différentes expériences, issues du monde universitaire, politique et commercial, sur la manière dont la science des données et l'IA peuvent être (et sont !) utilisées pour améliorer certains aspects de la politique urbaine. Pour ce faire, le groupe de travail jouera le rôle de rassembleur, de catalyseur et de multiplicateur d'initiatives qui existent déjà au sein de la communauté et qui peuvent être développées.